شاهد : شابة روسية تطلب الزواج من بوتين .. كيف رد عليها ؟

كتب امير فتحي في الأحد 8 مارس 2020 05:02 مساءً - عرضت شابة روسية الزواج على الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” خلال جولة قام بها في أحد شوارع مدينة إيفانوفو الروسية يوم الجمعة الماضية وذلك من أجل تفقد مستشفى للأطفال ولإجراء جولة لمقابلة مواطنيه .
وظهرت الفتاة في مقطع الفيديو وهي تسلم على الرئيس الروسي وتعرض عليه الزواج قائلة : ” تزوجني لو سمحت ” .
ليرد عليها فلاديمير بوتين قائلا : ” عرض جيد .. ما اسمك ” .. لتجيبه الفتاة : ” يوليا ” .
وتابعت : ” نحن سعيدون جدا لحضورك إلينا لقد انتظرناك فلاديمير ” .
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