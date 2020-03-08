شاهد : شابة روسية تطلب الزواج من بوتين .. كيف رد عليها ؟

كتب امير فتحي في الأحد 8 مارس 2020 05:02 مساءً - عرضت شابة روسية الزواج على الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” خلال جولة قام بها في أحد شوارع مدينة إيفانوفو الروسية يوم الجمعة الماضية وذلك من أجل تفقد مستشفى للأطفال ولإجراء جولة لمقابلة مواطنيه .

وظهرت الفتاة في مقطع الفيديو وهي تسلم على الرئيس الروسي وتعرض عليه الزواج قائلة : ” تزوجني لو سمحت ” .

ليرد عليها فلاديمير بوتين قائلا : ” عرض جيد .. ما اسمك ” .. لتجيبه الفتاة : ” يوليا ” .

وتابعت : ” نحن سعيدون جدا لحضورك إلينا لقد انتظرناك فلاديمير ” .