سيريل معلولي يوّقع عقداً مع هذه الشركة العالمية

وقّع المنسق الموسيقي والـ”DJ Producer” اللبناني Cyril Maalouly المعروف بإسم Cyril M عقداً مع شركة “يونيفرسل ميوزيك مينا للإنتاج- Universal Music MENA”. وكان Cyril M قد أعاد تنسيق أجمل الأغنيات المشهورة على طريقة “الريمكس”، منها: ” Guantanamera” من المسلسل الشهير “Casa De Papel” و”One Kiss Reloaded” لـDua Lipa & Calvin Harris التي أداها كالفن هاريس في “Ushuaia Ibiza” عام 2018 ومن ثم عدداً من النجوم العالميين مثل David Guetta في “Tomorrowland Mainstage” عام 2018 و Paris Hilton و MATTN في “Tomorrowland Mainstage” عام 2019، وقد لعبها النجوم أمام عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تمايلوا دون توقف على أنغام الموسيقى الجميلة.

كما قدم العديد من الأغنيات الناجحة والتي حصدت الآلاف من الاستماع منها: “Les Mots” مع النجمين الفرنسيين Awa Imani & Iza و” Falling Over You ” و” Unsteady” و” Give Me Your Love”.

وقد افتتح المسارح لأهم النجوم العالمية في لبنان، منهم: Jonas Blue و Lost Frequencies و Sylvain Armand و John Martin و Mohombi و Sean Kingston .

يذكر أن Cyril M أو سيريل معلولي هو من أهم منسقي الموسيقى في لبنان. وموسيقاه موجودة على جميع المنصات الموسيقية المحلية والعالمية منها: “Anghami” و”Spotify”.