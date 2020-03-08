بالصور- راغب علامة يشعل احتفالية الجامعة البريطانية في مصر

أحيا السوبرستار راغب علامة إحتفالية ضخمة بالجامعة البريطانية”BUE” بمناسبة مرور ١٥ عامًا على إنشائها في مصر وبحضور خريجي ١١ دفعة سابقة ممن شغلوا مختلف الوظائف بالدولة، حيث تم تجهيز الحفل بتجهيزات ذات مواصفات عالمية نظرًا لضخامة وأهمية الحدث بمصر وانجلترا.

وصل راغب علامة بصحبة شقيقه ومدير أعماله خضر علامة وكان في استقبالهما د.حنان السعداوي من الجامعة البريطانية ومنظم الحفل مصطفى أبو دشيش .

من جانبه قدم راغب علامة مجموعة كبيرة من أغانيه التي تالق بها طوال مشواره الفني منها “اللي باعنا”، “مبهزرش”، “نسينى الدنيا”، “كان غيرك اشطر”، بالإضافة إلى ما قدمه تلبية لرغبات الجمهور على مدى قرابة الساعتين لم تنقطع خلالهما وصلات الغناء والرقص المتتالية والتي تخللها صيحات وهتافات الإعجاب، كما حرصت إدارة الجامعة على تكريمه كأفضل مطرب عربي قبيل انتهاء الحفل.

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شارك في إحياء الحفل الـ dj مو والـ dj النسائي ola was وكان ضمن الحضور أحمد و محمود ومحمد ابو دشيش وعدد كبير من الشخصيات العامة.

آخر أعمال راغب أغنية “كان غيرك أشطر” كلمات خالد المريخي، ألحان الموسيقار د. طلال وإشراف عام خالد أبو منذر.

“كان غيرك أشطر” قدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية.