نادين قدور: بعيدة عن الظهور الجميل في بورتريه.. ولا ارتباط حاليا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تواصل الفنانة السورية نادين قدور، تصوير دورها في مسلسل "بورتريه" تأليف تليد الخطيب و إنتاج إيمار الشام وإخراج باسم سلكا.

وكشفت قدور في تصريح لها مع فوشيا من كواليس تصوير العمل أنها تؤدي شخصية "أماني" وهي سيدة حالتها المادية متواضعة كثيرا وتعمل كخادمة في فيلا لشخص متنفذ تصارع الحياة وظروفها الصعبة لتأمين حياة كريمة لها ولابنها.

وبرغم سعيها إلى العمل لكنها تعاني كثيرا من صاحب المنزل وسعيه إلى مضايقتها والتحرش بها، وتحاول جاهدة أن تواجهه وترفض طلباته المستمرة منها وسعيه إلى استغلالها قبل أن تخضع له بسبب ظروفها ووعده لها بأن يبحث عن زوجها المفقود فتنصاع لأوامره لكنها في النهاية تنتقم منه بطريقة قوية جدا، وقاسية.

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وحول تقديم الفنان لمثل هذه الشخصيات قالت قدور إنها لاتقف في صف هذه الحلول التي تدفع المرأة للتنازل عن كرامتها بغية تحقيق مكاسب معينة، لكنها تؤدي أية شخصية لتسليط الضوء على مثل هذه الحالات.

ومن جانب آخر ستظهر قدور في الموسم الدرامي المقبل ضمن مسلسل "حارس القدس" تأليف حسن م يوسف وإخراج باسل الخطيب وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي "سيريانا" وتقدم فيه شخصية والدة المطران كبوجي. وأعربت عن سعادتها بانتقاء المخرج باسل الخطيب لها لأداء هذا الدور المختلف على صعيد الشكل والمضمون؛ إذ تؤدي شخصية أمّ أرملة تعمل على تربية ثلاثة شبان، وتعمل خيّاطة لتعيل نفسها وتعيلهم. ورأت أن هذا العمل وهذه الشخصية يشكلان نقطة هامة في مسيرتها الفنية.

وأكدت أنها تحب الشخصيات التي لا تقدمها على صعيد الشكل المرأة الجميلة وحسب، إنما تحب أن تقدم الأدوار التي تحتاج إلى جهد الممثل وموهبته، ولا تعتمد على الظهور ولا على الشكل إنما ارتكازها على الشخصية والدور.

وحول وقتها وكيف تقضيه في رمضان قالت بأنها خلال شهر رمضان المقبل ستكون حتى نصفه الأول مشغولة بالتصوير، لذلك لن يتسنى لها أن ترتاح تماما، مضيفة أنها على الصعيد الشخصي غير مرتبطة ولا تفكر حاليا بالارتباط بل أن الفكرة غير واردة أبدا في الوقت الراهن دون أن تذكر الأسباب وإن كان انشغالها وتفرغها للفن يقف وراء قناعتها هذه أم لا.