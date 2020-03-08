سوزان نجم الدين تُشيد بمسلسلها لرمضان المقبل

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""الخليج 365"" من بيروت: رأت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أن المنافسة القوية في دراما رمضان تُحفّز على تنوّع الأعمال بشكلٍ إيجابي وتحثّ الممثل ليبحث عن الأفضل في اختياراته. وذلك في سياق حديثها عن مسلسل "لما كنا صغيرين" المقرر عرضه في السباق الرمضاني، والذي أشادت به باعتباره تجربة متكاملة من حيث الإنتاج والإخراج والكتابة والأبطال.

وقالت: "سعيدة بالتعاون مع شركة سينرجي للإنتاج، ومع الكاتب أيمن سلامة والمخرج محمد علي، في هذا العمل الذي يجمعني بعدد كبير من النجوم المميزين وبينهم محمود حميدة وخالد النبوي. وأنا على ثقة بأن أجواء الكواليس ستكون ممتعة وسط عائلتي».

ولفتت إلى أنها وافقت على المشاركة بهذا العمل لأنها شعرت بوجود مقومات النجاح فيه ولإعجابها بطبيعة الدور الذي ستقدمه فيه كضيفة شرف، آملة بأن تنال إعجاب الجمهور بشخصيتها التي ستتحدى الظروف بدورٍ مؤثر جدًا في سياق الأحداث.

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