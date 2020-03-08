شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء الشايب تنتهى من تسجيل دعاء «العشرة الاواخر» لطرحه في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهيت المطربة شيماء الشايب من تسجيل دعاء ديني جديدة بعنوان "العشرة الأواخر"، وهى من كلمات الشاعر محمود هلال، وألحان كريم فتحى، وتوزيع الموسيقى إسلام الحسن، ومن المقرر أن يتم طرحه في شهر رمضان المقبل على يوتيوب والقنوات الفضائية.



شيماء الشايب والشاعر محمود هلال

من ناحية أخرى طرحت شيماء الشايب الأيام الماضية كليب أغنيتها الأخيرة بعنوان" أنا مش مجروحة"، عبر قناتها الخاصة على موقع اليوتيوب ، وهي من كلمات الشاعر خالد زكريا، ألحان عمرو عباس، توزيع روكيت، ميكس و ماستر ماهر صلاح، ومن إخراج محمد لطفي وتم تصويره على مدار يومين، ما بين شوارع إحدى الكمبوندات الخاصة.

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وتقول كلمات كليب :انا أصلي راهنت، أن احنا زمانا، في ناس بتحب، وعرفت أن أنا ضيعت سنين من عمري في كدب، أنا مش مجروحة، أنا بس ندمت، أن أنا سلمت لحب بجد، أنا مش مجروحة، مع ان أنا قبلك قلبي ارتاح والا سبته لحد.

وطرحت المطربة شيماء الشايب مؤخرا ميني ألبوم "حاسة بيأس"، عبر قناتها على موقع يوتيوب، ويتضمن 4 أغاني، صورتها على طريقة الفيديو كليب هي أغنية "حافظ صم" كلمات محمد أشرف، ألحان سامر أبو طالب، توزيع هاني ربيع، وإخراج متى رشدي، و أغنية "حاسة بيأس" كلمات محب غبور، ألحان أحمد العتباني، توزيع أسامة سامي، وأغنية "ربنا يديم اللي بينا" كلمات مؤمن سالم، ألحان نادر نور، توزيع ياسر، وأغنية "بجيب في سيرتك" كلمات نادر عبد الله ، ألحان تامر عاشور، توزيع كريم أسامة، وجميعها من اخراج متى رشدي وتم إذاعة عدد من الأغانى على عدد من المحطات الاذاعية.