شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مهرجان SXSW الموسيقى بسبب مخاوف من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير والذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم، ويرجع سبب إلغاء الفعاليات إلى انتشار فيروس كورونا الذي أصبح يهدد العالم الآن ، و جاء الخبر بمثابة صدمة لقطاع كبير من المعنيين بالموسيقي و الغناء حول العالم.

وأشار موقع " نويز" إلى أن مجلس مدينة أوستن هو المسئول عن الغاء الحدث ، وهو واحد من أهم الأحداث الموسيقية في العالم ، وليست إدارة " SXSW " والذي كان من المقرر اقامته من 13 الي 22 مارس الجارى .

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وأشار موقع " نيوز ويك " إلى أن خبر إلغاء مهرجان SXSW الشهير أزعج الكثير من الموسيقيون وكذلك محبي الموسيقي و الغناء، إلا أنهم تفهموا بسبب الغاء الفعاليات وهو تفشي الفيروس حول العالم.

يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم أصبحت حفلاتهم مهددة بإلغاء بسبب انتشار فيروس كورونا و من أبرز هؤلاء النجوم النجمة العالمية سيلين ديون والتي من المقرر أن تحيي اربع حفلات في " Paris La Défense Arena " بفرنسا و ذلك في 26 و 27 و 30 يونيو ، و 1 يوليو المقبل ، لكن هل ستكون حفلات سيلين ديون في خطر؟ في الواقع يمنع انتشار فيروس كورونا أهم وأشهر المغنيين حول العالم من الاستمرار في إحياء حفلاتهم، وذلك يرجع إلى أن الحكومة تمنع وجود التجمعات في الأماكن التي تضم أكثر من 5000 شخص، في حين يمكن أن يستوعب Paris La Défense Arena حوالي 40،000 متفرج لذلك هناك عدد من التكهنات حول إلغاء حفلاتها .