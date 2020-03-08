شكرا لقرائتكم خبر عن لا تصافحنى فى زمن الكورونا.. أغنية لفنان سورى يرفض المصافحة خوفا من الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تفشي فيروس كورونا القاتل في دول العالم وبداية ظهوره في الدول العربية والشرق الأوسط، بدأ نجوم الفن في التفاعل مع مخاطر هذا الوباء العالمي، حيث أعاد الفنّان السوري ياسر العظمة نشر أغنية طريفة حذر فيها من مخاطر المصافحة بالأيد قبل 34 عاماً أدّاها في مسلسل "مرايا 86".

وشارك الفنّان السوري ياسر العظمة عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك، الأغنية وكأنها تجسد نصائح الواقع الحالي ومخاطر التلامس باليد وتسببه في نقل عدوى كورونا.

وتقول كلمات الأغنية الطريفة التي نشر مقطعا منها الفنان السوري ياسر العظمة : "لا تصافحني بنوب لا تلمس يدي... يمكن في عندك ميكروب واللمس بيعدي..."، "خيي لاتصافحني بنوب لا تلمس يدي ...يمكن في عندك ميكروب واللمس بيعدي".

وكانت قد أعلنت السلطات الصحية فى بر الصين الرئيسى، اليوم الأحد، تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بنهاية يوم السبت بتراجع عن 99 حالة تم تسجيلها يوم الجمعة، وبهذا يرتفع مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى الصين إلى 80695 حالة بنهاية يوم السبت.

وأعلنت السلطات عن 27 حالة وفاة جديدة بكورونا يوم السبت بتراجع عن 28 حالة وفاة يوم الجمعة. وحدثت كل حالات الوفاة الجديدة فى إقليم هوبي،بؤرة تفشى الفيروس، ووصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 3097 حالة.

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كما استمر تباطؤ انتشار مرض (كوفيد-19) الذى يسببه فيروس كورونا المستجد فى الصين.

ووفقا لبيانات لجنة الصحة الوطنية، انخفض عدد حالات الإصابة بمقدار النصف تقريبا أمس السبت مقارنة باليوم السابق. وأكدت اللجنة تسجيل 44 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا بنهاية يوم السبت السابع من مارس بتراجع عن 99 حالة تم تسجيلها يوم الجمعة.

وبدأت مدن صينية في تخفيف إجراءات الحجر الصحي تدريجيا بعد أن فرضتها منذ أكثر من شهر بينما تراقب السلطات عن كثب انتشار الفيروس في الخارج.

ومن بين الحالات الجديدة المسجلة هناك 41 في مدينة ووهان منشأ انتشار الفيروس وبؤرته. أما الحالات الثلاث الباقية فمصدرها خارج بر الصين الرئيسي.

ويمثل ذلك ثاني يوم على التوالي يكون منشأ كل حالات الإصابة الجديدة خارج ووهان عدوى من خارج البلاد. والحالات الثلاث ترفع عدد الإصابات داخل الصين والتي جاءت من دول أخرى إلى 63. وذكرت لجنة الصحة في بلدية بكين أن مصدر العدوى في حالتين بالعاصمة هو إيطاليا وإسبانيا.