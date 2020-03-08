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رقص وأحضان بين ناهد السباعي ووالدتها فى اليوم العالمي للمرأة.. فيديو وصور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ناهد السباعى، على الاحتفال باليوم العالمى للمرأة على طريقتها الخاصة، ونشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها بانستجرام، مع والدتها ناهد فريد شوقي، من وراء كواليس تصوير أخر جلسة تصوير جمعتهما وهما يتراقصان باللون الأبيض والأسود، وكتبت قائلة "“هي بقت امي اللي بتدلعني ذي ما دلعتها، ربنا يخليها ليا".

ويحتفل العالم اليوم الأحد باليوم العالمى للمرأة، الذى يحل فى الثامن من شهر مارس من كل عام، متضمنا احتفاء العالم بكل دوله بالنساء ونضالهم وتضحياتهم، وتختف طرق الاحتفال باختلاف الدول، ولكنها تلتقى فى تقدير المرأة والاعتراف بدورها وأهميته.

ويشهد العالم فى 8 مارس مسيرات واحتجاجات وإضرابات وصولا إلى إصدار دراسات احتفاء باليوم العالمى للمرأة، الذى يتم الاحتفال به فى هذا التاريخ من كل عام، فى مسعى لتكثيف وتنسيق الجهود لتحقيق المساواة مع الرجل.

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وأحيا أنصار المساواة بين الجنسين يوم المرأة العالمى الذى يوافق اليوم الأحد 8 مارس، باحتجاجات وجلسات نقاشية واحتفالات فى عدد من المدن والعواصم العالمية.

وفى سياق آخر، تجسد الفنانة ناهد السباعى شخصية زوجة الفنان يوسف الشريف خلال أحداث مسلسل "النهاية"، المقرر أن تنافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث تواصل التصوير فى الديكور الخاص بها، وتدخل فى العديد من الحروب والصراعات بسبب استنساخ زوجها إلى روبوت خلال الأحداث، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى.

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مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطورالسريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.

ويواصل مؤلف العمل عمرو سمير عاطف في كتابة الـ5 الأخيرة من المسلسل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، حيث انتهى عمرو من كتابة الـ 25 حلقة بشكل نهائي وسلمها للجهة المنتجة للعمل وهى شركة سينرجى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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