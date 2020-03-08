شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمي للمرأة.. يسرا وراغب علامة يوجهان رسالة دعم لسيدات العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية احتفال دول العالم باليوم العالمي للمرأة، ومشاركة الزعماء والرؤساء وأسرهم في هذا الحدث الهام، تفاعل نجوم ونجمات الفن بدورهم مع هذه المناسبة العالمية بالتعبير عن دعم المرأة في مسيرتها والتأكيد على أهميتها في المجتمع ودورها الفاعل وضرورة الحصول على حقوقها، وهنأت النجمة الكبيرة يسرا، السيدات احتفالا بهذه المناسبة على حسابها الخاص بموقع "انستجرام" منذ قليل، وظهرت بإطلالة بفستان أخضر ووجهت تهنئة قائلة "يوم المرأة العالمي السعيد".

فيما شارك المطرب اللبناني راغب علامة، على حسابه الرسمي بـ"انستجرام"، اليوم الأحد، في فيديو ترويجي بصحبة مجموعة من الفتيات يشدد فيه على أهمية المرأة ودورها في المجتمع الذي لا يقل على الرجل وعلق: "المرأة نصف المجتمع، نصف الأسرة... كلّ الرجل، حقوقك حقوقي، صوتك صوتي، بـيوم المراه العالمي بتمنى تتحقّق المساواة التامة بين المرأة والرجل بكافّة المجتمعات، لأن دور المرأة ضروري في التنمية العالمية.

ويحتفل العالم اليوم الأحد باليوم العالمى للمرأة، الذى يحل فى الثامن من شهر مارس من كل عام، متضمنا احتفاء العالم بكل دوله بالنساء ونضالهم وتضحياتهم، وتختف طرق الاحتفال باختلاف الدول، ولكنها تلتقى فى تقدير المرأة والاعتراف بدورها وأهميته.

Advertisements

ويشهد العالم فى 8 مارس مسيرات واحتجاجات وإضرابات وصولا إلى إصدار دراسات احتفاء باليوم العالمى للمرأة، الذى يتم الاحتفال به فى هذا التاريخ من كل عام، فى مسعى لتكثيف وتنسيق الجهود لتحقيق المساواة مع الرجل.

وأحيا أنصار المساواة بين الجنسين يوم المرأة العالمى الذى يوافق اليوم الأحد 8 مارس، باحتجاجات وجلسات نقاشية واحتفالات فى عدد من المدن والعواصم العالمية.

وفى هذا اليوم من كل عام، يعترف العالم بكل دوله ومجتمعاته بدور المرأة ومسيرتها فى الحياة، ويعمل على حشد الدعم لصالح حقوق المرأة، وتكون الاحتفالات السنوية المتكررة ركيزة للتعبير عن الاحترام العام للمرأة وتقدير إنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.