شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى توجه رسالة لكل السيدات فى يوم المرأة العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المذيعة رضوى الشربينى رسالة لكل السيدات في اليوم العالمى للمرأة، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، وعلقت الشربينى على الصورة قائلة، "يوم المرأه العالمي، تحيه لكى...لكل امرأه وقفت امام قسوة هذه الحياه أستحملت و قاومت و حاولت و لم تيأس...تحية لكى يا ما من كنتى فارسة أحلامك...تحيه و تقدير إلى "تاء التأنيث" التى دائما تصنع المستحيل وستظل بكل ما لديها من قوه و حب و عطاء، كل عام وأنتن امهات و اخوات و بنات و صديقات رائعات، صباح جميل كجمال النساء يا كل النساء".



رسالة رضوى الشربينى

ويحتفل العالم بيوم المرأة العالمى في 8 مارس وارتبط احتفال للمرأة باسم الناشطة السياسية الألمانية كلارا زيتكين، ويعرف هذا اليوم جيدا الكثير حول دول العالم ولكن يجهل الكثير أيضا صاحب الفكرة والمناضل من أجلها، هي الألمانية كلارا زيتكين أول مناضلة نسائية تستغل حضورها فى مؤتمر دولي للمرأة العاملة فى الدنمارك عام 1910 لتطالب بتخليد مناسبة يوم عالمى للمرأة.

ويأتى هذا بعد تقديم الإعلامية رضوى الشربينى، نصيحة ساخرة لمتابعيها عبر انستجرام فى التسامح، والتعامل مع الآخرين، وهو الاتجاه الذى تسير فيه الإعلامية رضوى الشربينى فى الفترة الأخيرة، سواء عبر حسابها على إنستجرام، أو عبر برنامجها "هى وبس".

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وقالت رضوى الشربينى، "ستظل تسامح من تحب حتى تعمله بلوك بقناعة"، بل أنها اختتمت الحكمة الخاصة بها، أَضافت بسخرية "نزار رضوى القبانى" نسبة إلى الشاعر الكبير نزار قبانى، وعدد كبير من المتابعين، تفاعلوا معها، ومع الحكمة والنصحية التى قدمتها لهم بشكل ساخر، حيث وصل عدد الإعجابات لحوالى 50 ألفا، والتعليقات وصلت إلى 2000 تعليق.

ووجهت رضوى الشربينى رسالة إلى الآباء قائلة: "لا أقول لكم تساهلوا، وأن ترموا بناتكم فى الشارع بل ضعوا ضوابط وشروط ولكن اعلموا أنها ليست بيعة وشروة وأنتم لن تستفيدوا أى شىء عندما تتزوج الفتاة من رجل لا يعرف الله، لأن الفلوس ليست الأمان بل الأمان هو الرجل الصالح أو الشاب المحترم".

وتابعت الإعلامية: "أصبحنا فى عصر لا يوجد به زواج، لأن الشباب من ناحية لا يريدون الزواج، والآباء من ناحية أخرى يضعون شروطًا صعبة مقابل تزويج بناتهم، رغم أن الشبكة والذهب لن يفيدوها بل زوجها الصالح".