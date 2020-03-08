شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء جلال تطالب جمهورها بالدعاء بالشفاء العاجل لابنتها سلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة صفاء جلال، من جمهورها الدعاء بالشفاء العاجل لنجلتها لخضوعها لعملية جراحية، و لم تكشف صفاء عن تفاصيل الحالة الصحية لنجلتها و طبيعة العملية التي تخضع لها، وكتبت صفاء عبر حسابها على فيس بوك، قائلة:" ادعوا لسلمى بنتى هتعمل عملية ربنا يشفيها و يعافيها"، وتمنى عدد كبير من متابعى الفنانة صفاء الشفاء العاجل لنجلتها سلمى و مرور وعكتها الصحية على خير.



صفاء جلال

وشاركت الفنانة صفاء جلال في مسلسل "بخط الإيد"، بطولة النجوم أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزى، وعدد كبير من الفنانين الشباب، واستطاع العمل جذب العديد من المشاهدين بعد النجاح الكبير الذى حققه، حيث أشاد الكثيرون بأداء أحمد رزق خلال أحداث العمل، فضلا عن القصة التي تناولت العديد من القضايا المهمة للأسرة المصرية، وينتمى العمل لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسل "إزى الصحة" عام 2017.

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والفنانة صفاء جلال من مواليد 20 فبراير 1974، تخرجت في كلية الآداب جامعة الإسكندرية، وكانت بدايتها الفنية منذ دخولها الكلية حيث اكتشفها مخرج الإعلانات جورج دوز ورشحها للقيام بتمثيل دور في مسرحية من إخراج المخرج جلال الشرقاوي الذي منحها اسمه ليصبح اسمها الفني صفاء جلال، وكانت من هنا البداية لمشوار مثمر بالادوار المتميزة حيث عملت مع عدد كبير من عملاقة التمثيل في مصر منهم كمال الشناوي، فؤاد المهندس، معالي زايد.