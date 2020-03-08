شكرا لقرائتكم خبر عن DON’T LOOK UP.. فيلم جديد لجينيفر لورانس فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت النجمة جينيفر لورانس مؤخراً مع شبكة نت فليكس علي طرح فيلمها الجديد عبر منصتها الإلكترونية، وهو الفيلم الذي يحمل اسم (DON’T LOOK UP)، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حيث أكدت شبكة نت فليكس أنها انتهت من ابرام التعاقد مع جينيفر لورانس والكاتب والمخرج الأمريكي آدم مكاي علي هذا العمل.

ومن المفترض أن يبدأ تصوير احداث الفيلم المرتقب DON’T LOOK UP خلال الشهر القادم في أبريل علي أن تعرض نت فليكس العمل عبر منصتها الالكترونية خلال العام الجاري 2020.

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وقد ذكر تقرير منشور في مجلة vanityfair أنه بذلك تنضم جينيفر لورانس إلي النجوم الذين عملوا مع شبكة نت فليكس الشهيرة، كما أضاف التقرير أن هذا الفيلم هو الأول للنجمة بعد آخر أفلامها red sparrow الذي حقق نجاحاً كبيراً أثناء طرحه قبل سنتين عام 2018، حيث حقق الفيلم ردود أفعال كبيرة وقتها ولعبت فيه جينيفر لورانس دور عميلة مخابرات روسية اضطرت للعمل بهذا الأمر بسبب مرض والدتها واصابتها في قدمها لتترك الباليه التي كانت راقصة بارعة فيه وتدخل هذا العالم المخيف ثم تنقلب عليهم وتعمل لصالح المخابرات الأمريكية.

على جانب آخر تعتبر النجمة جينيفر لورانس واحدة من أهم نجمات هوليود خلال السنوات الأخيرة، حيث قامت ببطولة العديد من الأفلام الهامة رغم سنها الصغير، كما توجت بالعديد من الجوائز أبرزها تتويجها بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Silver Linings Playbook ثم تم ترشيحها بعد ذلك في ثلاث مرات أخرى للأوسكار عن ادوارها في : Joy و American Hustle و Winter’s Bone.