شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للمرأة.. اعرف رسائل مشاهير العرب للنساء فى يومهن العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل عدد كبير من نجوم ومشاهير العالم العربى، مع اليوم العالمى للمرأة، ووجهوا التهنئة للنساء العربيات، في يومهن العالمى، اليوم الأحد، وعلى رأسهم سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان الأسبق، والنجوم حسين الجسمى والمذيع التلفزيونى الشهير نيشان.

وتفاعل النجم الإماراتي حسين الجسمي، مع فعاليات اليوم العالمي للمرأة برسالة دعم إلى نساء العالم، ونشر جسين الجسمي على حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، صورته وهو يتحدث مع إحدى السيدات المسنات خلال مشاركته في قافلة خيرية، وعلق قائلا: "المرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت، ارتبط اسمها بالحنّية.. بالتربية والمستقبل ‏هي ركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع وشريك فعّال في تحقيق الإنجازات في كل مجالات الحياة، نفخر بها".



حسين الجسمى

فيما غرد السياسى سعد الحريرى عبر تويتر :"فى اليوم العالمي للمرأة، تحية لها في كل مكان، وخاصة للمرأة اللبنانية التي اثبتت جدارتها ودورها الريادي في مجتمعنا وصياغة مستقبله".



سعد الحريرى

ومن جهتها غردت الفنانة اللبنانية الكبيرة كارول سماحة :"بمناسبة يوم المرأة العالمى، أستذكر معكم قصيدة المطلقة للشاعر علي المولى، هذا العمل الذي سأفتخر به دائما في مسيرتي الفنية، هو صرخة المرأة المطلقة والمستضعفة، واقع تعيشه شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية".



سعد الحريرى

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فيما قالت الفنانة اللبنانية ميريام فارس:"تحية الى المرأة، ليس اليوم فقط، إنما كل يوم. تحية إلى كل إمرأة طموحه، قوية، ناجحة ومنجزة، المرأة هي عامود المجتمع, منها خرجنا الى الحياة و على يديها تربينا، والتحية الأكبر لكل إمرأة صابرة حتى تنال كل حقوقها وخاصة المرأة اللبنانية".



ميريام فارس

وغرد المذيع اللبناني نيشان قائلا:" المرأة اليوم، كما كلّ يوم، تَمنَحُ قُوَّةً وَدَعْمًا وَحُبًّا. تَمنَحُ قَلبًا وسلامًا وملاذًا. هي كائنٌ مانِح. حَسَنًا. يَحُقُّ لها أنْ تَمنَحَ جنسيَّتَها لأطفالها، هذا حقٌّ مِن حقوقِها المَربوطة، وَبِإحقاق هذا الحَقّ يُحتَفَى بِهِنَّ".



نيشان

وغردت الفنانة التونسية لطيفة:" تحيه مني إلى أقوى امرأة في يوم المرأة العالمي .. المرأة العربية انتى أقوى واحدة".