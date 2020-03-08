شكرا لقرائتكم خبر عن عزومة عشاء تجمع درة وعائلة أحمد السقا ورزان مغربى على ألحان بنت الجيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، متابعيها، بنشر لقطات من العزومة التي جمعتها مع النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير ونجلهما، والفنانة التونسية درة، عبر حسابها بانستجرام.

وظهر النجم أحمد السقا في الفيديوهات التي نشرتها رزان عبر الاستوري الشخصي بها، وهو يرقص مع المطرب المتواجد في المطعم على ألحان أغنية بنت الجيران.



رقص أحمد السقا

كما حرصت النجمة التونسية درة، على مشاركة متابعيها ببعض الصور من العزومه بصحبه السقا وزوجته عبر حسابها، وهو ما حرصت مغربي على إعادة نشره عبر حسابها فيما بعد.

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من جانب آخر يخوض النجم أحمد السقا تجربة جديدة فى عالم تقديم البرامج التليفزيونية للمرة الأولى، حيث بدأ خلال الأيام الماضية تصوير حلقات برنامج جديد يتكتم على تفاصيله وطبيعته، وحتى ضيوفه، لكن تعتمد فكرته على استضافة نجوم الفن.

ومن ناحية أخرى يظهر السقا ضيف شرف فى مسلسل "نساء من ذهب" للنجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، للمخرج وائل إحسان، الذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد وأيضًا هيفاء وهبى إضافة إلى عدد آخر من الفنانين المقرر الإعلان عن أسمائهم تباعًا.