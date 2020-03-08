شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس للسيدات باليوم العالمى للمرأة: خليكى هانم زى بكيزة وجدعة زى زغلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة الكبيرة والإعلامية إسعاد يونس، نصيحة للسيدات في اليوم العالمى للمرأة، الذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام، ونشرت صورة عبر حسابها بانستجرام، تجمع شخصيات بكيزة وزغلول الشهيرة، وقالت "خليكي هانم زي بكيزة، وجدعة زي زغلول، عيد مرأة سعيد".

ويحتفل العالم اليوم الأحد باليوم العالمى للمرأة، الذى يحل فى الثامن من شهر مارس من كل عام، متضمنا احتفاء العالم بكل دوله بالنساء ونضالهم وتضحياتهم، وتختف طرق الاحتفال باختلاف الدول، ولكنها تلتقى فى تقدير المرأة والاعتراف بدورها وأهميته.

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ويشهد العالم فى 8 مارس مسيرات واحتجاجات وإضرابات وصولا إلى إصدار دراسات احتفاء باليوم العالمى للمرأة، الذى يتم الاحتفال به فى هذا التاريخ من كل عام، فى مسعى لتكثيف وتنسيق الجهود لتحقيق المساواة مع الرجل.

وأحيا أنصار المساواة بين الجنسين يوم المرأة العالمى الذى يوافق اليوم الأحد 8 مارس، باحتجاجات وجلسات نقاشية واحتفالات فى عدد من المدن والعواصم العالمية.

وفى هذا اليوم من كل عام، يعترف العالم بكل دوله ومجتمعاته بدور المرأة ومسيرتها فى الحياة، ويعمل على حشد الدعم لصالح حقوق المرأة، وتكون الاحتفالات السنوية المتكررة ركيزة للتعبير عن الاحترام العام للمرأة وتقدير إنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.