شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا:"كل عيد وتاء التأنيث عم تغير التاريخ وتثبت إنه ما فى حاجز يمنع المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة إليسا رسالة لكل النساء في عيدهن، وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة:" كل عيد وأنتى عم تصنعي التاريخ بنضالك ويضل عندك القوة والقدرة على لتغيير كل عيد وتاء التأنيث عم تغيّر التاريخ وتثبت إنه ما في أي حاجز بيمنع المرأة عن اللي بدها ياه اليوم لإلِك وكل الإيام الجاية كمان".



إليسا

ويحتفل العالم بيوم المرأة العالمى في 8 مارس وارتبط احتفال للمرأة باسم الناشطة السياسية الألمانية كلارا زيتكين، ويعرف هذا اليوم جيدا الكثير حول دول العالم ولكن يجهل الكثير أيضا صاحب الفكرة والمناضل من أجلها، هي الألمانية كلارا زيتكين أول مناضلة نسائية تستغل حضورها فى مؤتمر دولي للمرأة العاملة فى الدنمارك عام 1910 لتطالب بتخليد مناسبة يوم عالمى للمرأة.

وعلى الجانب الآخر، انتهت النجمة اللبنانية إليسا من تسجيل أغنيتها الجديد "بنحب الحياة" من ألبومها الجديد، بالتعاون مع المنتج الفنى نصرمحروس، وأميرمحروس وألحان محمد رحيم.

وكانت النجمة اللبنانية قد انتهت منذ أيام من تصوير أغنيتها الجديدة "عظيمة"، بالتعاون مع الملحنين والموسيقيين محمد رحيم ونادرعبد الله وأحمد إبراهيم.

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وانتهت إليسا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ذكريات"، من كلمات وألحان رامى جمال، وتوزيع الموسيقى وسام عبد المنعم، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه فى الوقت الحالى، ومن المقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل، ويضم 4 أغنيات لبنانية والباقى مصرى.

وطرحت إليسا، فى شهر ديسمبر الماضى، أغنية "عم ثور" تضامنا مع الشعب اللبنانى، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وآخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهنى"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجى جمال.

وكانت الفنانة إليسا قد هاجمت الحكومة اللبنانية بعد إعلان وزارة الصحة اللبنانية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في لبنان بعد وصولها إلى بيروت قادمة من إيران ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريري، وغردت إليسا على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، قائلة: "نحنا معوّدين نبكي عالشغلة لما تصير بدل ما نتوقى منا! ليش ما توقفت الرحلات من إيران من أول لحظة صار فيها فيروس وما تمت السيطرة عليه فيها؟ شو كان صار لو أخدنا وقاية؟".