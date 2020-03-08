شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للمرأة.. جيمس بوند يستعرض قدرات العميلات المشاركات فى السلسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، قدرات العميلات السيدات المشاركات في السلسلة على مدار أكثر من 50 عام منذ طرح أول فيلم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام، ونشرت الصفحة مقطع فيديو يضم الكثير من المشاهد الأكشن للعميلات.

ويحتفل العالم اليوم الأحد باليوم العالمى للمرأة، الذى يحل فى الثامن من شهر مارس من كل عام، متضمنا احتفاء العالم بكل دوله بالنساء ونضالهم وتضحياتهم، وتختلف طرق الاحتفال باختلاف الدول، ولكنها تلتقى فى تقدير المرأة والاعتراف بدورها وأهميته، ويشهد العالم مسيرات واحتجاجات وإضرابات وصولا إلى إصدار دراسات احتفاء باليوم العالمى للمرأة، الذى يتم الاحتفال به فى هذا التاريخ من كل عام، فى مسعى لتكثيف وتنسيق الجهود لتحقيق المساواة مع الرجل.

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وفى سياق آخر، تنتظر السلسلة الشهيرة عرض جزء جديد يحمل أسم No Time to Die بطولة النجم العالمي دانيال كريج والنجم العالمي ذات الأصول المصرية رامي مالك، الذي كان من المتوقع ان يصدر مايو المقبل في دور العرض، إلا أنه تم تأجيله لشهر نوفمبر المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.