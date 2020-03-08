شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يرد على متابع طالبه بالتواضع: "حاسس إن فى إيدك مسدس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد النجم محمد رمضان على متابع قال له تواضع أحسن لك تعليقاً منه على فيديو نشره رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام" يستعرض فيه سيارة من سياراته الفارهة حيث جاء رد محمد رمضان: "حسيت إن في ايدك مسدس وانت بتكتب الجملة دى".



تعليق محمد رمضان

وطرح محمد رمضان مؤخرا أغنيته الجديد "انت جدع" على طريقة الفيديو كليب وتخطت الأغنية 5 مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحها، واستطاعت الأغنية بعد طرحها بساعات تصدر ترند يوتيوب بالعديد من الدول مثل:"مصر والكويت، والأردن واليمن" وبعض الدول العربية الأخرى.

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وفى سياق متصل يواصل محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الجديد "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضاني المقبل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين.

من جانب آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.