شكرا لقرائتكم خبر عن كيندل جينر تتلقى عرضا للزواج فى الشارع من معجب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيندل جينر، عرض للزواج في الشارع، أثناء استقلالها سيارتها الفاخرة في شوارع هوليود الأمريكية، وتفاجأت بمعجب يجثوا على ركبتيه ويتقدم بطلب للزواج منها وسط جو رومانسي.

وقابلت عارضة الأزياء صاحبة الـ 24 عاماً، طلب المعجب بالرفض، وعلقت بشكل عاطفي في الفيديو الذي سرعان ما انتشر عبر منصات السوشيال ميديا، قائلة "أنا لا أعرف حتى أسمك، ولكن لطيف مقابلتك، أنت لطيف للغاية".

وأبرزت صحيفة الديلي ميل في تقريرها، بعض البيانات عن الشخص الذي تقدم بطلب الزواج من عارضة الأزياء الشهيرة، والذي أتضح فيما بعد أنه "يوتيوبر" ويمتلك قناة عبر يوتيوب يذيع من خلالها مواقفه اليومية.

ونقلت الصحيفة البريطانية رد جينر على اليوتيوبر بعد إعطائها فرصة مرة آخري في التفكير بطلب الزواج في حين وصوله لمليون مشترك عبر قناته، وردت عارضة الأزياء العالمية قائلة "لا تهمني وسائل التواصل الاجتماعي أذا كان يتعلق الأمري بالمشاعر وشريك الحياة"، مضيفه "أحتاج إلى الروح".

Advertisements

وبعد التفاعل الكبير على السوشيال ميديا، صرحت جينر لبعض وسائل الأعلام أن اليوتيوبر الذي تقدم بطلب للزواج منها تواصل معها قبل ذلك، وطلب منها بعض من صورها بشكل غير رسمي، وهو الأمر الذي أغضبها بشدة.

وسرعان ما تخطت جينر التي تمتلك أكثر من 142 مليون متابع عبر حسابها بانستجرام، تلك الواقعة وحرصت على مشاركة جمهورها بالكثير من الصور الجديد مع شقيقتها الكبرى كيم كاردشيان اثناء عطلتهم العائلية سوياً أمس.