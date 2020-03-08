شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاده.. ميرفت امين تروى موقفا طريفا لعادل أدهم فى حافية على جسر الذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر ذكرى ميلاد الفنان عادل أدهم، أو كما عرف بلقب "برنس السينما المصرية"، الـ92، اليوم الأحد، حيث ولد فى ذات اليوم من العام 1928، وفى هذه المناسبة نستذكر مع جمهور ومحبى "البرنس" بعض من ذكرياته الطريفة التى عرف بها بين زملائه فى الوسط الفني، رغم الأدوار الشريرة التى اعتاد على أدائها وصدرت للجمهور عنه صورة الشخص الغاضب والشرير دائمًا.

وتذكرت الفنانة ميرفت أمين، فى لقاء لها قبل 4 سنوات ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، تجربتها الفنية مع الفنان عادل أدهم، وتقول "عادل أدهم حكاية وبنى أدم طيب جدًا.. بلاقى الناس تقولى احنا كرهناه من اللى كان بيعملوا فيكى.. وأقولهم دا طيب أوى.. وكان دمه خفيف كمان".

وتروى ميرفت أمين، موقف طريف حدث بينها وبين الفنان الراحل عادل أدهم، أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم "حافية على جسر الذهب"، عام 1976، حيث قالت: "أنا فاكرة فى الفيلم ده كان المفروض فى فستان الفرح اللى أنا جايباه وفرحانه بيه وهو مستنينى جوه البيت أو بيجى ويروح واخد الفستان ويولع فيه".

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وأضافت "طبعًا الفستان اللى جايبينه بقرش صاغ يعنى.. فمبيولعش وهو مسك الفستان.. وقالى: "شايفة يا قطة الفستان بيولع إزاى".. فتروح الحتة اللى ولعت تولع وتسكت.. فقالى: "شايفة الفستان مبيولعش إزاى"، واضطرينا بقى ندلق عليه بنزين عشان يولع".





ومن جهتها، قالت الفنانة إسعاد يونس، فى تعليقها على بعض مشاهد الفيلم التى عرضت خلال حلقة البرنامج المذاعة فى العام 2015، "قالوا إن الفيلم قصة كاميليا والملك فاروق.. وناس قالت لاء دى قصة مراكز القوى.. بس الجمهور شاف قصة حب بين اتنين.. قصة حب حسين وميرفت.. الجمهور يشوف اللى هو عاوزه.. الجمهور هنا هو الحكم وهو صاحب الكلمة، لأن الفيلم فى النهاية ملك للجمهور".







