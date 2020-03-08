شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد ردا على ساندى: "محمد صبحى هو اللى دخلنى عالم التمثيل مش حد تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة الشابة هنا الزاهد، أن الفنان الكبير محمد صبحى، هو أول من اكتشفها، وأدخلها لعالم التمثيل، ردا على تصريحات الفنانة ساندى.

وقالت الزاهد في تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر :"انا بس عايزة أقول حاجة الأستاذ الكبير محمد صبحي هو أول من دخلني عالم التمثيل سنة 2009 مش حد تاني و كان شرف ليا وشكرا".



هنا الزاهد

البداية كانت في تصريحات تلفزيونية من ساندى، وقالت فيها إنها من اكتشفت هنا الزاهد، وأدخلتها لعالم التمثيل، وقالت :"آخر حاجة شفتها لهنا الزاهد كانت بتقول أنه من الحاجات اللى وحشة أول عمل عملته، مع أن أول فيلم عملته كان فيلمى، وأنا من مكشتفى هنا الزاهد، انا اللى طلعت هنا الزاهد أنها تمثل، هي كانت موديل، ولما شفها عجبتنى وقلتلهم بتفكرنى برغدة، والبنت دى هتبقى حاجة، هي بتقول عشان شكلها مكنش حلو في الفيلم، هي طول عمرها جميلة، وأنا شايفة أنها فنانة بجد".

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وكانت الفنانة هنا الزاهد قد كشفت عن بوستر فيلم "الغسالة"، والتي تشارك فى بطولته، حيث نشرت بوستر الفيلم عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت عليه قائلا "الغسالة دارت .. قريبًا بجميع دور العرض .. قريبا .. تفتكروا مين في الفيلم".

ويشارك في الفيلم الفنانة شيرين رضا والنجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، حيث انطلق تصويره السبت الماضى في احدى الشقق بمنطقة الزمالك، وهو من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.

وكان آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "الواد سيد الشحات" فى شهررمضان الماضى، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وجمعها بزوجها أحمد فهمي للمرة الأولى، وشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.