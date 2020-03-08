شكرا لقرائتكم خبر عن لمة الاخوات.. كايلى جينر فى سهرة خاصة مع كيم كاردشيان وكريس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نجمة تليفزيون الواقع كايلى جينر، فى مقطع فيديو مع أخواتها كريس جينير وكيم كاردشيان، فى أحد الملاهى الليلية، حيث كانوا يستمتعون بمشاهدة عروض فنية لبعض المواهب التى تقدم عرض للرقص والغناء، واحتفلت كايلى، بسهرتها مع أخواتها، وذلك بنشر مقطع فيديو لسهرتهن عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام.

بدأت كايلى جينر، مقطع الفيديو بلقطة سيلفى مركزة عليها وحدها ثم انتقلت بالكاميرا لتنضم إليها أخواتها فى المشهد وهن يرقصن على أنغام الموسيقى الصاخبة من حولهن، وفى تعليقها على الفيديو، قالت نجمة تليفزيون الواقع، "بارك الله فيكِ كريس جينر".

ويأتى هذا بعد يوم واحد فقط من نشر عارضة الأزياء وأيقونة الجمال فى العالم التى لم يتعدى عمرها الـ22 عامًا من عمرها، كايلى جينر، صور جديدة خطفت بها أنظار الملايين من متابعيها عبر موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام"، والتى كانت ترتدى خلالها "ترينج رياضى" على بالطو جلد أسود طويل، وحذاء ذو كعب عالى أسود، مما جعل البعض يتسائل هل هذه الإطلالة كاجوال بسبب إرتداءها ملابس رياضية؟ أم فورمال بسبب البالطو الجلد والحذاء ذو الكعب العالى؟.

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ولم يكن الظهور بإطلالات مختلفة وغير مألوفة هو أمر جديد على نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كايلى جينر، حيث تحرص دائماً على اختراع تصميمات مختلفة لنفسها، يمكنها وأن تحدث ضجة من خلالها بين جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، حيث ظهرت كايلى فى هذه المرة بأزياء مختلفة غير مألوفة بشكل كبير على الجمهور مع صغيرتها "ستورمى"، وارتدت كلتاهما نفس "الترينج" الرياضى الذى يحمل اللون النود والنقشات السوداء الصغيرة المختلفة، فإليك ابرز إطلالاتهن سوياً.





واعتمدت كايلى جينر، البالغة من العمر 22 عاما مؤخراً على لوك جديد حيث ظهرت كايلى شقراء فى نيولوك جديد بالشعر العسلى، بعدما أطلت على جمهورها خلال الفترة الأخيرة بمجموعة كبيرة جداً من "بواريك" الشعر ذات القصات والألوان المختلفة، مما جعل جمهورها يحتار فى شكل شعرها الحقيقى.







