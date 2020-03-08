شكرا لقرائتكم خبر عن "سكار و جعفر" شخصيات كارتونية عاشت فى الأذهان بصوت عبد الرحمن أبو زهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأحد الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة بعيد ميلاده، الذى يعد من أهم نجوم جيله، وهو ما تبين من خلال أدائه المتميز والمتألق في أدواره الذى يتقن اختيارها، وهو الفنان الذى يعتبره الفنانين مثال للأب الذى يحتذى به، فهو الشخص المثالي على المستوى الانسانى والفنى، وهو ما لمسه جمهوره من خلال الأدوار الذى يقدمها وبمجرد ظهوره في مكان عام يرسم البسمة على كل الحاضرين.

وبصوته المذهل و قدرته على التلون استطاع الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة أن يأثر الجميع بصوته العظيم في الدوبلاج، وقام عبد الرحمن أبو زهرة بعمل دوبلاج لعدد من أفلام الكارتون التى قدمت بالنسخة العربية من أفلام والت ديزنى الشهير ووضع الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة بصمة لا تنسى بصوته فى أداء شخصية الأسد "سكار" فى الفيلم الكارتونى "الأسد الملك"، وجعفر في علاء الدين وبعض حلقات مسلسل دار الفار وقدم بصوته دور هاتسو في الفتى برهان.

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كما شارك الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، في فيلم الكرتون "الفارس والأميرة"، الفيلم الذى تدور حكايته فى إطار من المغامرة والكوميديا، ناطق بالعربية مع ترجمة الى الإنجليزية، وهو إنتاج مشترك مصر/ السعودية، لعام 2019، ويعد أول تجربة مصرية سينمائية للرسوم المتحركة إذ انطلق العمل عليه منذ 20 عامًا، وواجهته بعض العثرات الإنتاجية إلى أن خرج للنور.

أحداث الفيلم، مستوحاة من قصة تاريخية حقيقية، جرت فى القرن السابع الميلادى، تدور حول شخصية محمد بن القاسم، الذى سمع بما كان يقوم به القراصنة من عمليات سلب وانتهاك للنساء والأطفال المخطوفين فى عرض البحر، فقرر ترك مدينته البصرة والذهاب فى مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالى، مع صديق عمره زيد، ومُعلمه أبو الأسود، لمقاتلة الملك الظالم "داهر" الذى كان يتقاسم مع القراصنة ما يحصلون عليه من غنائم وسبايا خلال رحلته يتعرف ابن القاسم على الأميرة لبنى، ليبدأ رحلة أخرى يواجه فيها أقداره المُنتظرة.