"كل سنة وإنتم سترونج".. شيكو يحتفل باليوم العالمي للمرأة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفل الفنان شيكو، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام.
ونشر شيكو صورة تجمعه بالفنان أحمد فهمي، في مشهد من فيلم "بنات العم"، كُتب عليها: "يو آر سترونج"، فيما علق: "كل سنة وإنتم سترونج إندبندنت، اليوم العالمي للمرأة".
يذكر أن شيكو شارك في بطولة مسلسل "اللعبة" الذي عرض مؤخرا على موقع شاهد، وحقق نجاحا كبيرا، وهو من بطولة هشام ماجد، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، ومن إخراج معتز التوني.
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