ليلى علوي تنشر صورة قديمة لها احتفالا بيوم المرأة العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

الصورة للفنانة ليلى علوي في مرحلة الشباب، وعلقت عليها: "يوم المرأة العالمي".

وحرصت "ليلي" على حضور احتفالية اليوم العالمي للمرأة التي نظمتها المهندسة زينب بشير رئيس جمعية بنحبك يا مصر وعضو جمعية موناكو بحضور دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، داخل متحف القوات الجوية، وشارك في الاحتفالية نساء من مختلف قطاعات الجمهورية ومحاربات بهية.