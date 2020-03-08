- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، الذي يوافق 8 مارس من كل عام.
الصورة للفنانة ليلى علوي في مرحلة الشباب، وعلقت عليها: "يوم المرأة العالمي".
وحرصت "ليلي" على حضور احتفالية اليوم العالمي للمرأة التي نظمتها المهندسة زينب بشير رئيس جمعية بنحبك يا مصر وعضو جمعية موناكو بحضور دكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، داخل متحف القوات الجوية، وشارك في الاحتفالية نساء من مختلف قطاعات الجمهورية ومحاربات بهية.
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي تنشر صورة قديمة لها احتفالا بيوم المرأة العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.