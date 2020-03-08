فيديو.. سيد رجب يقدم هدية لرانيا فريد شوقي في يوم المرأة العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، خلال تواجدها في مدينة الأقصر، على هامش افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي أقيم الجمعة الماضية.
والتقت رانيا بالفنان سيد رجب، الذي قدم لها وردة حمراء، احتفالا بيوم المرأة العالمي، الموافق 8 مارس.
وقال الفنان سيد رجب: "كل سنة وإنتِ طيبة يا قمر"، وردت رانيا: "وإنت طيب يا عبدالحميد يا أبو العروسة يا قمر".
وتابعت: "كل سنة وستات مصر والوطن العربي بخير".
وتوافد عدد من نجوم الفن على حفل الافتتاح، من بينهم: محمود حميدة مع كريمته وحفيده، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، إلهام شاهين، زينة
يرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، وتحمل الدورة التاسعة اسم الفنان الراحل فريد شوقي، إذ يتم الاحتفال بمئويته في حضور أسرته، ومن المقرر أن يتم تكريم فرقة رضا بمناسبة مرور 60 عامًا على تأسيسها.
يذكر أن مسلسل "أبو العروسة" بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، ولاء الشريف، محمود حجازي، محمد عادل، تأليف هاني كمال، إخراج كمال منصور.
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