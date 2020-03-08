رضوى الشربيني توجه رسالة للمرأة في يومها العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت المذيعة رضوى الشربيني رسالة للمرأة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس الجاري. ونشرت "الشربيني" صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" عيد المرأه العالمي، تحيه لكِ لكل إمرأة وقفت أمام قسوة هذه الحياة استحملت وقاومت وحاولت ولم تيأس، تحيه لكِ يا من كنتى فارسة أحلامك، تحيه و تقدير إلى تاء التأنيث، التي دائما تصنع المستحيل وستظل بكل ما لديها من قوة وحب وعطاء، كل عام و أنتن أمهات وأخوات وبنات وصديقات رائعات، صباح جميل كجمال النساء يا كل النساء". رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ "CBC ‎سفرة‎.

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