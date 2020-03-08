هنا الزاهد ترد على ساندي: "الأستاذ محمد صبحي من أدخلني عالم التمثيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

ردت الفنانة هنا الزاهد على تصريحات الفنانة ساندي الأخيرة، التي صرحت بها بشأن أنها اكتشفت هنا الزاهد، وأدخلتها مجال التمثيل.

وردت هنا على هذا التصريح، عبر حسابها بموقع "تويتر": "أنا بس عايزة أقول حاجة، الأستاذ الكبير محمد صبحي، هو أول من أدخلني عالم التمثيل سنة 2009 مش حد تاني، وكان شرف ليا، وشكرا".

كانت الفنانة ساندي قد صرحت في برنامج "الجمعة في مصر"، المعروض على شاشة "Mbc"، قبل يومين :"هنا الزاهد تبرأت من أول أعمالها السينمائية، وهو فيلمي، وأنا من مكتشفي هنا الزاهد، وأنا اللي طلعتها تمثل، وهي كانت موديل، ولما شوفتها قلتلهم إنها بتفكرني برغدة، وهتبقى حاجة مهمة".

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وأضافت: "هنا الزاهد طول عمرها جميلة، ولكنها من الناس اللي ما باركتليش على الألبوم، وكنت بكلمها ورغم دا ما بركتليش".

وكانت ساندي قد كتبت منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "تفتكروا ليه كل أصدقائي السادة الزملاء والزميلات مفكروش يكلفوا خاطرهم بمبروك على الألبوم، رغم إن الاستوري ببلاش، للدرجادي نجاحي بيشكل خطر عليهم".

وطرحت ساندي ألبومها "اتنين في واحدة"، يضم الألبوم 8 أغانٍ، وتعاونت خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين مثل جمال الخولي، أسامة محرز، أحمد المالكي، سلمى رشيد، محمد أبو القاسم، محمد يحيى، هيثم نبيل، شريف إسماعيل، محمد خلف، علاء الراوي، أحمد برازيلي، هاني يعقوب، هاني ربيع، كريم عبدالوهاب، أحمد عبد السلام.