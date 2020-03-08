نجل إبراهيم يسري يكشف لـ"الخليج 365" دوره في "حكايات بنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد إبراهيم يسري نجل الفنان الراحل إبراهيم يسري، عن طبيعة دوره في مسلسل "حكايات بنات" الجزأين الرابع والخامس.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا حاليا بصور الجزء الرابع، وطبيعة دوري هو شاب ناجح يرتبط ببنت وبيحبها، التي تقدمها أسماء جلال، وعلى مدار الأحداث يتدخل شخص في هذه العلاقة، ووقتها بتتحول لأحداث أخرى، القصة تدور أحداثها عن الحب من طرف واحد".

وعن موعد عرض المسلسل، قال محمد: "الجزء الرابع هيتعرض قبل رمضان إن شاء الله، أما الجزء الخامس بعد الموسم الرمضاني".

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وعن ربط الجمهور بين نجاحه ووالده الفنان الراحل، قال: "أنا لسه ما وصلتش للي أنا عاوزه، أسم أبويا نافعني في إن الناس كلها بتحبني عشانه، مش عشان الشغل".

وأضاف: "لكن أسم أبويا يمكن عملي عائق في الشغل، لأن ولاد الممثلين مش بيتبصلهم إنهم ممثلين وبيعرفوا يمثلوا، ولكن إنهم ورثوا الشغلانة، إلا لو أثبتوا موهبتهم، الشغلانة دي لازم نعافر فيها، حتى لو بقيت نجم".

مسلسل "حكايات بنات" حقق نجاحا كبير عند عرض أجزائه الثلاثة السابقة، ومن تأليف باهر دويدار، وأخرج الجزء الأول حسين شوكت، بينما تولي الجزأين الثاني والثالث مصطفى أبو سيف.

ويشارك في الجزء الرابع من العمل كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبدالحليم، أسماء جلال.