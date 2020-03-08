محمد علي رزق: "أشارك بعملين في رمضان.. ولم أتعاقد على (حتى لا يطير الدخان)"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يعيش الفنان محمد علي رزق حالة من النشاط الفني، إذ يشارك في عملين دراميين ليخوض بهما السباق الرمضاني المقبل، وهما مسلسل "ليالينا"، "خيط حرير".

وعن تعاقده على مسلسل "حتى لا يطير الدخان" بطولة مصطفى شعبان، قال رزق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا ما اتعقدتش على المسلسل، وهو وقف تصويره أصلا، وأي حد بيقول إني بشارك فيه دي مش حقيقة".

وعن مسرحية "أنا مش مسؤول" قال رزق: "دوري كوميدي وهادف جدا، وإن شاء الله هيعجب الناس".

وعن سبب ظهوره بشارب مؤخرا: "طبعا الشنب دا عشان بصور عمل، وهيكون مفاجأة للناس".

Advertisements

مسلسل " ليالينا" بطولة إياد نصار، غادة عادل، خالصد الصاوي، صابرين، ميدو عادل، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

مسلسل "خيط حرير" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة مي عز الدين.

مسرحية " أنا مش مسؤول"، بطولة محمد علي رزق، محسن منصور، فوزية، مجدي البحيري، مصطفى عبدالسلام، تأليف محمد عز، إخراج محمد جبر.

يذكر أن محمد علي رزق شارك مؤخرًا في بطولة مسلسل "شبر مية" بطولة أحمد السعدني وندا موسى وعدد من النجوم الشباب.