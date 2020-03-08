قبل 45 يوما.. إليك القائمة "شبه النهائية" لمسلسلات رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اتضح بشكل كبير المسلسلات الرمضانية المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2020، الذي يشهد عودة بعض النجوم، فيما يستمر غياب آخرين، كما يغيب نجوم لأول مرة.

"الخليج 365" يستعرض لكم قائمة بالمسلسلات المشاركة حتى الآن..

فلانتينو

المسلسل بطولة عادل إمام ودلال عبدالعزيز وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق وبدرية طلبة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراح رامي إمام، وهو مؤجل من العام الماضي.

النهاية

يشهد المسلسل عودة يوسف الشريف إلى الدراما، بعد غياب، "النهاية" يشارك في بطولته أيضا عمرو عبدالحليل، محمد لطفي، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي.

البرنس

المسلسل بطولة محمد رمضان ونور ونجلاء بدر وروجينا وأحمد زاهر وأحمد داش وإدوارد، وتأليف وإخراج محمد سامي.

الفتوة

المسلسل بطولة ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر ودياب وأحمد صلاح حسني ورياض الخولي وأحمد خليل، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

القاهرة كابول

بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.

بـ100 وش

بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وشريف دسوقي ولؤي عمران وعلا رشدي وإسلام وميدو عادل، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري.

لعبة النسيان

المسلسل بطولة دينا الشربيني وأحمد فهمي وإنجي المقدم وهنا شيحة ومحمود قابيل وروزالين البيه، تأليف تامر حبيب، إخراج هاني خليفة.

الاختيار

بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وأحمد فؤاد سليم، ويشهد ظهور الكثير من ضيوف الشرف، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

سلطانة المعز

بطولة غادة عبدالرازق وحسن حسني وشريف إدريس ومحمود البزاوي ومحمد حاتم ومحمود عبدالمغني، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

ونحب تاني ليه

بطولة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وعلا رشدي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

هجمة مرتدة

بطولة أحمد عز وهند صبري وصلاح عبدالله وهشام سليم، وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

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ليالينا

بطولة غادة عادل وإياد نصار وصلاح عبدالله وصابرين وآخرين، وتأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

لما كنا صغيرين

بطولة خالد النبوي وريهام حجاج ومحمود حميدة ونسرين أمين، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

تيمون وبومبا

بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني وبيومي فؤاد ووزيزو، وضيوف شرف، إخراج أحمد الجندي، وتأليف أيمن وتار.

الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق

بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، إخراج إسلام خيري، وتأليف ورشة كتابة، العمل من 15 حلقة فقط.

اتنين في الصندوق

بطولة حمدي الميرغني وأوس أوس ورحاب الجمل وأحمد عبدالله محمود، تأليف لؤي السيد، إخراج محمد مصطفى.

أسود فاتح

بطولة هيفاء وهبي وشريف سلامة وصبري فواز وأحمد فهمي وفراس سعيد ومعتصم النهار وعمر السعيد، وتأليف ورشة كتابة بإشراف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.

فرصة تانية

بطولة ياسمين صبري ونهال عنبر وهبة مجدي ودياب وإدوارد وأحمد جمال، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

دهب عيرة

بطولة يسرا وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهمى وحلا شيحة وخالد سرحان، وإخراج سامح عبدالعزيز.

تقاطع طرق

بطولة منى زكي وأمينة خليل ومحمد ممدوج ومحمد فراج، تأليف وإخراج تامر محسن.

جمع سالم

بطولة زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء وملك قورة ومحمد شاهين، تأليف محمد ناير، إخراج إيمان الحداد.

وصل أمانة

بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمود الليثي وهالة فاخر ومحمد محمود، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج معتز التوني.

نساء من ذهب

نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وأحمد أبو زيد توفيق، وإخراج وائل إحسان.

خيط حرير

بطولة مي عز الدين ومحمود عبدالمغني ونيكولا معوض وسوسن بدر وأحمد صيام ومي سليم، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

اللعبة

رغم عرضه على موقع شاهد، فقد تقرر عرض مسلسل اللعبة لهشام ماجد وشيكو في الموسم الرمضاني المقبل، تأليف ورشة كتابة وإخراج معتز التوني.