تراند اليوم : بعد الاشتباه في إصابتها بـ "كورونا".. "لطيفة" تكشف تطورات حالتها الصحية



طمأنت المطربة التونسية لطيفة، جمهورها بعد تعرضها لأزمة صحية مؤخرًا.

وقاتلت لطيفة في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" لها، إنها تجاوزت محنتها المرضية، وأشارت إلى أنها باتت في حال أفضل الآن.

وجاء ذلك بعد أن أثارت "لطيفة" القلق بين متابعيها بعد أن ألمحت إلى إصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "منذ أسبوع وأنا حبست نفسي في غرفتي، وارتدي الكمامة، وذلك بعد إصابتي بالبرد بسبب التكييف في الاستديو، وأمرت كل المتواجدين معي في البيت بارتداء الكمامة خوفا على والدتي من العدوى".

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وأضافت: "كنت أكتفي بتحيتها كل صباح في البلكونة في الشمس، وبعدها أتوجه لغرفتي لباقي اليوم، وتناولت كل العقاقير، والمشروبات الساخنة، وطلبت من كل المتواجدين في البيت الابتعاد عني، خفت على نفسي من المرض ولكني اطمأننت لعدم ارتفاع درجة حرارتي، وصليت شكرا لله".



وطالبت جمهورها باتباع نفس الخطوات.