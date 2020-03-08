جوائز حفل ختام مهرجان طنجة في دورته الـ 21

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 مارس 2020 03:50 مساءً -

اختتمت فعاليات مهرجان الفيلم المغربي في طنجة ليلة أمس السبت في اجواء هادئة، رغم الازدحام الكبير الذي شهده مقر الحفل بسينما روكسي ،وأعلنت لجان التحكيم عن جوائز المهرجان بدءا بجوائز الفيلم الوثائقي، حيث حصل فيلم علي الصافي "قبل زحف الظلام"، على الجائزة الكبرى لجوائز المهرجان الوطني للفيلم في دورته 21 وعادت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم "في عينيك أرى وطني "لكمال هشكار ،مع تنويه خاص لفيلمين امهات لمريم بكير واموسو للمخرج ندير بوحموش.

أما بخصوص جوائز الفيلم الروائي الطويل فقد حاز فيلم "خريف التفاح" للمخرج محمد مفتكر على الجائزة الكبرى للمهرجان اضافة إلى جائزة التصوير .

وحصد فيلم " اللكمة" لمخرجه محمد أمين مونة ثلاث جوائز، وهي جائزة المونطاج والموسيقى وجائزة لجنة التحكيم، كما حصل فيلم "سيد المجهول" للمخرج علاء الدين الجم على 3 جوائز

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هي جائزة العمل الأول والصوت والانتاج.

وعادت جائزة أفضل دور ثانوي رجالي : لمودة مبو عن فيلم "أوليفر بلاك "للمخرج توفيق بابا .أما جائزة أفضل دور ثانوي نسائي، فكانت مناصفة بين فاطمة الزهراء بناصر وراوية وهدى الريحاني عن فيلم" أبواب السماء" لمراد الخودي ،مع تنويه خاص من لجنة التحكيم لكافة الممثلات اللواتي ظهرن في الفيلم ،وعادت جائزة أفضل ممثل لحسن ريشوي عن فيلم "اوليفر بلاك" للمخرج توفيق بابا.

أما جائزة أفضل ممثلة فحصلت عليها نسرين الراضي عن فيلم" آدم" لمخرجته مريم التوزاني الذي حصل أيضا على جائزتي السيناريو والإخراج .وفي صنف الفيلم القصير حصل فيلم "يون"،على الجائزة الكبرى فيما عادت جائزة السيناريو للمخرج الشاب اليزيد القادي عن فيلمه "المداد الأخير".

والإشارة فالمهرجان ينظمه المركز السينمائي المغربي كل سنة تحت الرعاية السامية لملك المغرب محمد السادس.وتميز حفل الاختتام بتكريم المخرجة فريدة بورقية والممثل محمد رزين كما طلبت مقدمة الحفل سناء فاضل، من جمهور المهرجان الوقوف دقيقة صمت ترحما على الممثل خالد بكوري الذي وافته المنية في المهرجان قبل أن تبدأ في عرض فقرات حفل الاختتام