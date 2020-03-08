رندا البحيري للوفد: أجسد شخصية فتاة من طبقة فقيرة في أسوار عالية

أعربت الفنانة راندا البحيري، عن سعادتها بالمشاركه في فيلم "أسوار عالية"، لافتة إلى أنها تجسد خلال أحداث العمل شخصية جديدة ومختلفة.
وأكدت راندا في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد"أنها تجسد شخصية فتاة تدعى "أحلام" من طبقة فقيرة ولديها العديد من الأحلام، وأضافت أن سيناريو الفيلم قوي جدًا وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور عقب طرحه بدور العرض السينمائية.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة رندا البحيري مسلسل "الأخ الكبير" بطولة محمد رجب، محمود حجازي، محمد عز، احمد حلاوة، ايتن عامر، هبة مجدي، عبيرصبري، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج إسماعيل فاروق.
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