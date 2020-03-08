بالفيديو.. ماجد المهندس يطرح أحدث كليباته بعنوان شهد الحروف

طرح المطرب ماجد المهندس أحدث كليباته الغنائية تحت عنوان "شهد الحروف"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يشار إلى أن كليب "شهد الحروف" يتعاون فيها ماجد مع كلمات بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار طلال، إخراج سعيد الماروق. كلمات بدر بن عبدالمحسن، ألحان الموسيقار طلال، إخراج سعيد الماروق. يذكر أن يشمل الألبوم 10 اغانى متنوعة من ضمنهم أربع أغانى من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر. أربع أغانى من ألحان الموسيقار طلال، وإشراف خالد أبو منذر. الجدير بالذكر أنه طرح المطرب ماجد المهندس أغنية "كل السماء"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كلمات فهد، ألحان أحمد الهرمى، توزيع زيد نديم.

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