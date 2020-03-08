هشام نصار يستعد لطرح فيديو كليب "بالله عليك" قريبًا

يستعد المطرب الشاب هشام نصار، نجم آرب أيدول، لطرح فيديو كليب جديد بعنوان "بالله عليك" على موقع "اليوتيوب" والسوشيال ميديا وجميع المنصات الإلكترونية . "بالله عليك"، كلمات هالة علي وألحان ميدو ممدوح وتوزيع سمير صفوت وأحمد صفوت، ميكس وماستر خالد حجي، إخراج أمير الحسيني. وألحان ميدو ممدوح وتوزيع سمير صفوت وأحمد صفوت، ميكس وماستر خالد حجي، إخراج أمير الحسيني. يذكر أن المطرب هشام نصار طرح أغاني عدة هي "كلمة رومانسية"، كلمات نور الدين محمد، ألحان هشام نصار، توزيع وميكس شريف مجدي، أغنية "ليك وحشة"، كلمات خالد زكي، ألحان إبراهيم مصطفى وتوزيع يحيى نور، ميكس وماستر ماهر صلاح وإنتاج موسيقي تي في. أغاني عدة هي "كلمة رومانسية"، كلمات نور الدين محمد، ألحان هشام نصار، توزيع وميكس شريف مجدي، أغنية "ليك وحشة"، كلمات خالد زكي، ألحان إبراهيم مصطفى وتوزيع يحيى نور، ميكس وماستر ماهر صلاح وإنتاج موسيقي تي في.

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