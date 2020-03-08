مشاهير الوطن العربي يحتفلوا بيوم المراة العالمي ويؤكدوا على دورها في حياتهم

احتفل مشاهير الوطن العربي باليوم العالمي للمراة والموافق اليوم 8 مارس، والذي يقام اعترافًا بدورها وانجازاتها في مختلف المجالات العلمية والعملية المختلفة بجانب دورها الاساسي في الأسرة، موجهين عبارات الشكر والثناء لكل إمرأة عربية تكافح من اجل نفسها وعائلتها ووطنها.

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ومن جانبه أشاد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية السابق بدور المرأة في المجتمع خاصة في لبنان وما تقوم به حتى الأن لتشارك في صناعة مستقبل وطنها:"في اليوم العالمي للمرأة، تحية لها في كل مكان، وخاصة للمرأة اللبنانية التي اثبتت جدارتها ودورها الريادي في مجتمعنا وصياغة مستقبله".

وعبر الإعلامي عمرو الليثي عن تقديره للمرأة المصرية في كل أدوراها وقال:"تحية شكر وتقدير وحب إليّ كل أم و أخت و ابنة وزوجة وسيدة عاملة .. تحية الي المراة المصرية العظيمة في

يومها العالمي".

وبكلمات رقيقة أكد الفنان سامح حسين أن المرأة هي السند للرجل وهي رمز المودة والرحمة والحب وعلق:"كل سنة وكل أم وزوجة وأخت وأبنة بخير وسعادة يارب.. ويخليكم لينا السند والرحمة والمودة والحب والفضل دائمًا".

فيما نشر المطرب اللبناني راغب علامة فيديو يجمعه بعدد من بنات عائلته متمنيًا ان تحقق المرأة ما تريده في مختلف المجتمعات وكتب:"المرأة نصف المجتمع، نصف الأسرة..كلّ الرجل، حقوقك حقوقي، صوتك صوتي، بـ يوم المرأة العالمي بتمنى تتحقّق المساواة التامة بكافّة المجتمعات، فدورها ضروري في التنمية العالمية..من أجل ذلك بقول أنه اليوم، وكل يوم هو يوم المرأة!".

فيما تغزل المطرب اللبناني رامي عياش بزوجته وقال:"بعيدك صغير الكلام والوصف..أنت اكبر من أي كلام ومن أي

وصف كل عيد وانت النصف الأجمل في الحياة".

بينما وجهت الفنانة اللبنانية كارول سماحة التحية للسيدات في نيويورك الذين خرجوا في الماضي ليطالبوا بحقوقهم بكل قوة، متمنية أن يكون هذا المثال في جميع دول العالم لتحصل المرأة على ما تريد من حقوق مشروعة ولا يستهان بها.

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وارسلت الفنانة اللبنانية مايا دياب بعد النصائح للمرأة العربية، أهمها أن تختار طريقها بإرادتها ولا تهتم لرأي احد أو الانتقادات التي تعوق مسيرتها وتشوه صورتها.

وبعبارات مؤثرة حرصت الفنانة السورية كنده علوش أن تكون رسالتها للمرأة التي شهدت اللجوء والخروج من أراضيها وبيتها دون أن تيأس أو تمل بل كانت تتسم بالقوة والعطاء.

"المرأة تاج الرأس" بهذه الجملة هنأ السيناريست المصري عبد الرحيم كمال المرأة بيومها وغرد:" صباح الخير أيها العالم دعنا نحتفل اليوم بسيدة الكرة الأرضية المرأة تاج الرأس الذي تفخر به الأيام"، ولم ينسى الفنان كاظم الساهر كثيرا ما غنى للمرأة ان يقدم لها التهنئة في مثل هذا اليوم، بجانب الكثير من النجوم الذين احتفلوا باليوم العالمي للمرأة عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.