تستعد المطربة رنا سماحة لإحياء حفل غنائي ضخمً في سلطنة عمان، يوم الجمعة 20 مارس من الشهر الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأم. احتفالات عيد الأم. من المقرر أن تقدم "رنا" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح. جدير بالذكر أن المطربة رنا سماحة انتهت أخيرًا من تسجيل أغانى ألبومها الجديد، الذي تم تصويره في بلدان عدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رنا سماحة تُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بسلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.