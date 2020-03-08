لطيفة التونسية تعلن موعد طرحها أغنيتها الجديدة

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة لطيفة التونسية عن موعد طرحها اغنيتها الحادية عشرة من ألبومها الجديد واسمه "أقوى واحدة " الذي سيبصر النور كاملا قريباً وكتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي : "خاصمني ماشي و اتعبني ماشي " الأغنية رقم ١١ من البوم أقوى واحدة النهاردة الساعة ٥ على قناتي الرسمية على اليوتيوب
وكانت لطيفة قد عانت في الايام الماضية من مرض ظنته في البداية انه فيروس كورونا ليتضح انه ليس كذلك وطمأنت محبيها على صحتها فور تحسنها وروت معاناتها وقلقها على صحتها.
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