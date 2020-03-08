ميرنا وليد - بيروت - في خطوة جريئة قام معجب بالتقدم من عارضة الازياء ونجمة تلفزيون الواقع ​كيندال جينر​ ليطلب يدها للزواج وسط الشارع في ”ويست هوليود“، واقترب منها خلال مغادرتها بسيارتها وركع على ركبتيه وطلب يدها فكانت رة فعل كيندال لطيفة جدا وحاولت ان لا تحرج الشاب فقالت: ”يا إلهي! أنت حلو جدا ولكن نحن لا نعرف حتى بعضنا بعضا!“. واندهشت النجمة وعارضة الأزياء من الطلب، إلا أنها حاولت ان ترفض عرض الشاب بلياقة: ”أنا لا أعرف حتى اسمك! ولكن، سعيدة لمقابلتك.. أنت لطيف جدا“.

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كانت هذه تفاصيل خبر معجب يطلب يد كيندال جينر للزواج في وسط الشارع فكيف كانت ردة فعلها؟ - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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