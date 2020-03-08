ابنة أصالة بأحدث ظهور معها : عندما تبدو أمي كشقيقتي - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ​شام الذهبي​ ابنة الفنانة السورية ​أصالة​ صورة لهما معاً على طريقة "سيلفي المرآة" على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدهما في المصعد وعلقت كاتبة : “عندما تبدو والدتك مثل شقيقتك فهذه نعمة ”. لترد أصالة : “يا نور عيوني وغاليتي المحبة الوفية يا نبض قلبي انتي وامي الحنونة ويللي فيكي بتحلى ايامي الله يخليكم لقلبي انتي واخواتك”.

ولطالما لفتت علاقة شام وأصالة الانظار خصوصا ان علاقتهما ليست مجرد علاقة ام بابنتها بل هما صديقتين ايضاً فتقومان بالعديد من النشاطات معاً وتظهران في المناسبات سوياً

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