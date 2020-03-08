ماريا كاري وأفريل لافين وفرقة BTS يلغون حفلاتهم بسبب كورونا

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن انتشر فيروس ​كورونا​ في مختلف بلدان العالم وأصبح يشكل خطرا على الناس اتخذ معظم الفنانين قرار الغاء حفلاتهم منهم الفنانة الكندية ​افريل لافين​ التي اعلنت الاسبوع الماضي عن الغاء جولتها الغنائية لدول شرق اسيا. أما الفنانة العالمية ​ماريا كاري​ اعلنت عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي انها الغت حفلتها في هاوواي التي كان من المقرر اقامتها يوم 10 آذار/مارس الجاري. أما ​فرقة BTS​ الكورية الشهيرة اعتذرت عن احياء حفلاتها على صفحتها : “الرجاء تفهم أن هذا القرار قد اتخذ بعد دراسة مستفيضة ودقيقة” مؤكدين ان المعجبين سوف يستردون ثمن تذاكر الحفلة.

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