محمد رمضان يحصد جائزة International Fashion Awards

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري محمد رمضان على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي حصوله على جائزة ضمن حفل International Fashion Awards. ونشر صوراً له يمسك الجائزة في يديه خلال استلامها على المسرح وكتب: “ملك الأزياء العربية للرجال 2020 ... شكرا على جوائز الأزياء العالمية”.
يذكر أن حفل International Fashion Awards يعتبر الحدث الأكبر في الشرق الأوسط وقد أقيم ليلة السبت في القاهرة، بحضور أشهر مصممي الأزياء في الوطن العربي منهم مصمم الأزياء المصري محمود غالي ومصممة الأزياء المغربية سميرة الابراهيمي ، مصممات الأزياء الجزائريات سجي بلير، شهيرة الخطيب ،الهام خرباش ومصممة الأزياء اليمنية سماح سيف.
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