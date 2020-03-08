كاترين الثانية تثير غضب الأتراك حية وميتة.. فمن هي؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خلال زيارة أردوغان إلى روسيا حدث أمر تسبب في غضب وسخرية الشعب التركي في آن واحد؛ فقد وقف وزراء أردوغان كتلاميذ قليلي الحيلة أسفل تمثال الإمبراطورة الروسية كاترين الثانية، أثناء المباحثات التي دارت بين أردوغان وبوتين.. فمن هي كاترين الثانية؟ ولماذا أثير الجدل حولها؟

كاترين الثانية أو كاترين العظمى من أشهر أباطرة الروس، التي حكمت بين 1762 و1796، واستطاعت أن تقهر جيوش العثمانيين، وتوقف توسعاتهم نهاية القرن الثامن عشر.

كاترين الثانية التي حكمت البلاد طول 34 عاما، يعود لها الفضل في نقل البلاد من عقلية العصور الوسطى إلى التحديث وبفضلها تم الاعتراف بروسيا كقوة عظمى.

وفي عام 1787 انطلقت شرارة الحرب بين روسيا القيصرية والدولة العثمانية، التي دامت 5 سنوات، وانتهت في 9 يناير 1792، بهزيمة القوات العثمانية وتوقيع معاهدة سلام سميت بمعاهدة ياش، اعترف فيها العثمانيون بسيادة الروس على شبه جزيرة القرم، وسمحت فيما بعد بمرور السفن الروسية من مضيق البوسفور دون قيود.

ويبقى السؤال قائما، هل اصطف وفد أردوغان أسفل تمثال كاترين العظمى عن جهل، أم فعلوها صاغرين؟