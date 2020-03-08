أقدم بناء حجري مصري يفتح أبوابه أمام العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - افتتح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، الخميس، هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة، بعد الانتهاء من أعمال الترميم التي استغرقت نحو 14 عاماً.

بعد ترميم 14 عاما.. مصر تفتتح هرم "زوسر" للزيارة

يمتاز بتطوره الهندسي الفريد عن بقية الأهرامات، بناه إمحوتب أول مهندس معماري في التاريخ قبل 5 آلاف سنة فوق غرفة تحت الأرض عمقها 28 مترا تضم مقبرة من حجر الجرانيت الوردي بارتفاع 60 مترا.

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هرم زوسر.. قصة أقدم مبنى حجري ضخم في التاريخ

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بدأ ترميمه عام 2006 ثم توقف عام 2011، وتم استئنافه في 2013 بتكلفة إجمالية تخطت 100 مليون جنيه ليعيد الجمال إلى الهرم المدرج أقدم بناء حجري مصري في تاريخ البشرية.