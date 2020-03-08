محامية قتيل منزل نانسي عجرم: مررنا بضغط نفسي كبير.. وسننتصر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت رهاب البيطار محامية عائلة قتيل منزل الفنانة نانسي عجرم "محمد الموسى" عن آخر المستجدات في هذه القضية بعد وصول جثمان المغدور إلى دمشق من بيروت، كاشفة عن وجود لجنة من الأطباء الشرعيين كانت تنتظره في دمشق لفحص وإعادة تشريح الجثة.

وكشفت رئيسة منظمة جسور السلام والثقافة بكاليفورنيا، وسفيرة السلام بالفيدرالية العالمية للسلام في نيويورك بحديث مع فوشيا أن الفحص الأولي في سوريا كشف عن وجود جسمين غريبين لم يتم التأكد من ماهيتهما.

وأوضحت أن تقرير اللجنة سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي ردّا على التقرير الأول الذي رفضه فريق الدفاع جملة وتفصيلا، واستكمالا لتقرير الطب الشرعي الذي تم إجراؤه في لبنان.

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وأكدت بيطار أن أهم دلائل القضية أيضا هو البحث الجنائي، حيث سيصل الملف بأكمله بعد أن قام فريق الدفاع بالمطالبة به، لا سيما أن هذا الملف كان فارغًا بالجلسة الأولى من أي ملفات تدعم القضية بحسب قولها. وذكرت أن هذا ما أثار استغرابهم كفريق دفاع بأن جريمة قتل كان ملف دلائلها صغيرا جدا.

وبينت أن ملف القضية سيتم استكماله بالأدلة الجديدة، وسيتم نقاشه بجلسة المحكمة المقبلة في العاشر من الشهر الجاري بالإضافة لتقرير الطبيب الشرعي واللجنة الطبية الذي سيتم في سوريا، معتبرة أنه سينير الطريق أمامهم.

وقالت إنه من ضمن استكمالهم لهذه الدلائل أيضا مطالبتهم بنسخ من مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات منزل الفنانة نانسي عجرم، لكنهم لم يحصلوا عليها حتى الآن، ومن المتوقع مناقشة هذه الأمور بجلسة المحكمة المقبلة؛ لأن قاضي التحقيق هو من سيدرس القضية ليبت بأمرها إن كانت جناية وسيحولها لقاضي الإحالة، أو هي ليست جناية فيتم تحويلها لمحكمة بداية الجزاء.

وأوضحت الكم الهائل الذي يتعرض له فريق الدفاع جراء العمل على هذه القضية، وبينت أنها وزملاءها يتعرضون لضغط نفسي كبير، لكن بالرغم من هذا هم متأكدون من انتصار الحق في هذه القضية.

وقالت أيضا إنها ومنذ بداية القضية تعاطفت مع الأم وتعاطفت مع الشاب؛ لأنه إنسان سوري وفقير، وهذه الأسباب هي التي تمدها بالقوة بداخلها لتكمل مسيرة البحث عن حقيقة هذه القضية، وبالرغم من أنها تتعرض للتعب ولاستنفاد طاقتها، ألا أنها مصرة على المضي قدما للنهاية حتى ظهور الحقيقة.