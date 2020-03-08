هاري ستايلز يبني قصرا ضخما.. لن تصدقي تكلفته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يقوم نجم البوب البريطاني هاري ستايلز ببناء قصر فخم بقيمة 39 مليون دولار، بعد شراء عقارين بملايين الدولارات من أجل دمجهما في مبنى واحد.

اشترى العضو السابق لفرقة "ون دايركشن" الشهيرة منازل مجاورة تعود للقرن الثامن عشر في شمال لندن، واستأجر مصممة الديكورات الشهيرة فيكي تشارلز لتزيين وتصميم ووضع اللمسات النهائية على قصره الخاص، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

دفع النجم البالغ من العمر 26 عاما في المرة الأولى 12 مليون دولار لأحد المنازل، ثم أكثر من 5 ملايين دولار أخرى لشراء العقار المجاور.

ويضم المنزلان عشر غرف نوم وغرفة ألعاب وسينما، ولكل منها درج حلزوني مثير للإعجاب، كما أن كليهما يحتويان على أروقة أنيقة ومداخل بأضواء وأبواب مكسوة بالألواح ونوافذ ضخمة.

ومن المقرر أن يكون ذلك القصر المزودج الذي يقع على طريق خاص مكان الإقامة والملاذ الخاص للنجم الشهير.

وقال أصدقاء ستايلز، الذي يمتلك ثروة تقدر بأكثر من 78 مليون دولار، إنه يتطلع للإشراف على مشروع تحديث "ضخم وصعب" لبعض الوقت.

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لم يتم تقديم الخطط إلى المجلس المحلي، لكن من المفهوم أن هناك قدرا كبيرا من العمل الهيكلي الذي يتعين القيام به.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المشروع: "سيكون هذا قصرا مذهلا للغاية، لن تكون الفاتورة النهائية بعيدة عن 39 مليون دولار، ولكن عندما يريد هاري أن يفعل شيئا ما، يصر على أن يفعل ذلك بشكل صحيح، إنه يرى نفسه مطورا عقاريا مبتدئا، إلّا أن ذلك يعد هواية يستمتع بها، لكن هذا أيضا استثمار لهاري - لقد كان ذكيا جدا بأمواله وليس لديه أي نية لإيقاف ذلك".

وأضاف: "منذ أن أصبح مشهورا بعد الفوز بمكان في فرقة One Direction في عام 2010، أصبح ستايلز خبيرا في صناعة العقارات الفاخرة المبالغ فيها في عام 2012، فعندما كان عمره 18 عاما فقط، اشترى أول عقار له مقابل 4 ملايين دولار في شمال لندن، والذي أصبح فيما بعد يعرف باسم "هاريز بار" بسبب الحفلات الفاخرة التي عقدها هناك للزملاء.

وفي عام 2016، قام بتوسيع محفظته عن طريق شراء منزل فخم مكون من أربع غرف نوم في هوليوود هيلز والذي يتميز أيضا بوجود سبا، سينما، صالة ألعاب رياضية ومناظر خلابة على المحيط، مقابل 7 ملايين دولار، وطرحه في السوق في مايو 2017 مقابل 7.8 مليون دولار، لكن بعد أن كافح لبيعها لمدة عامين، باعها مقابل 6 ملايين دولار في العام الماضي.