فيروس كورونا يتسبب بإعلان حالة الطوارئ في كواليس ذا فويس كيدز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يثير فيروس كورونا الرعب في كافة أنحاء العالم، وخاصة تلك التي تم اكتشاف حالات فيها وتجاوز عددها الـ5؛ ما أثر على جميع الدول لا سيما في ظل سهولة انتشاره؛ ما يدفع الجميع لتجنب التجمعات، وبالإضافة لتأثير الفيروس السلبي على الاقتصاد والأماكن العامة، حتى المجال الفني لم يسلم منه هو الآخر.

وبهذا الصدد، قررت إدارة برنامج ذا فويس كيدز اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية في الحلقة الأخيرة التي عُرضت يوم أمس على قناة إم بي سي، خاصة أنها تعتمد على تواجد جمهور داخل المسرح.

وانتشرت عبر عدد من المواقع فيديوهات من كواليس ما قبل بدء الحلقة، تكشف عن تواجد عدد من الأطباء الذين أجروا فحوصات درجة الحرارة على كل شخص يدخل المسرح من أجل التأكد من سلامة المتواجدين.

كما انتشر فيديو للإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال مقدمة الحلقة الأخيرة من البرنامج وهي تخضع للفحوصات، وكان اسمها قد تصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر قبل بدء الحلقة، الأمر الذي أثار بعض التساؤلات حول سبب تصدرها في حلقة نهائية يُعتبر بها المتسابقون هم الأهم.

واختارت الإعلامية اللبنانية فستانا لونه ذهبي لامع تميز بقصة الكتف الواحدة، وحازت إطلالتها على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي تغزل بأناقتها وجمالها.

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يُشار إلى أنّ برنامج ذا فويس كيدز أنهى أمس موسمه الثالث بفوز الطفل السوري محمد إسلام رميح من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وسط منافسة قوية مع 5 متسابقين آخرين.

كما لفت الفائزان بالموسمين الأول والثاني اللبنانية لين الحايك والمغربي حمزة لمبيض الأنظار بظهورهما على المسرح في أغنية جماعية مع الأطفال، كما غنى حمزة بمفرده على المسرح قبل إعلان النتيجة وتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى عدد كبير من الجمهور إعجابهم بصوته وموهبته بالإضافة لابتسامته المميزة، بحسب وصفهم.

يذكر أن لمبيض كان قد حصد اللقب في الموسم الثاني، وكان ضمن فريق الفنان العراقي كاظم الساهر، الذي غادر البرنامج بالإضافة للفنان تامر حسني ليحل مكانهما المصري محمد حماقي، والفنان عاصي الحلاني، فيما استمرت عجرم في لجنة التحكيم للموسم الثالث على التوالي.