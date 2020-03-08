عبير صبري سعيدة بأداء هاني شاكر لأغنية عيد ميلادها

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""الخليج 365"" من بيروت: شاركت الممثلة المصرية ​عبير صبري​ فيديو من حفل عيد ميلادها بحضور زوجها المحامي أيمن البياع وعدد من الأصدقاء، بينهم الفنانة فيفي عبده ونقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر الذي ظهر في الفيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنّي لها "انزل يا جميل عالساحة". وعلّقت عليه كاتبة: "امير الغناء العربي هاني شاكر واغنيه عيد ميلادي مين ادي".

الجدير ذكره أنها ستُطل في السباق الرمضاني المقبل بدور أم الممثلة المصرية هنادي مهنى، في مسلسل "دهب عيرة".

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